В Литве заграждение на границе с Беларусью признали проектом государственного значения
Такое решение позволяет применять к проекту исключения при проведении госзакупок.
Сейм Литвы признал проектом особого государственного значения возведение заграждения на границе с Беларусью. Идти на такой шаг страна вынуждена из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Как сообщает “Интерфакс-Украина”, соответствующее решение поддержали 80 депутатов Сейма. Против высказались двое, еще двое - воздержались.
Отмечается, что такое решение позволяет применять к проекту исключения при проведении госзакупок.
Представляя документ, министр внутренних дел Польши, Агне Билотайте сказала, что принятый закон позволит сократить сроки строительства заграждения на границе наполовину. Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойное заграждение - из колючей проволоки типа концертина и еще проволочный забор.
По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро. За последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли уже более четырех тысяч мигрантов, в основном из Ирака.
Литва намерена за два года отгородиться от Беларуси стеной из-за наплыва нелегальных мигрантов. Бюджет такого проекта может составить 152 млн євро.