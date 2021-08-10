В Литве заграждение на границе с Беларусью признали проектом государственного значения

Такое решение позволяет применять к проекту исключения при проведении госзакупок.

В Литве заграждение на границе с Беларусью признали проектом государственного значения
Колючая проволока на западной границе Украины
Фото: dpsu.gov.ua

Сейм Литвы признал проектом особого государственного значения возведение заграждения на границе с Беларусью. Идти на такой шаг страна вынуждена из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как сообщает “Интерфакс-Украина”, соответствующее решение поддержали 80 депутатов Сейма. Против высказались двое, еще двое - воздержались.

Отмечается, что такое решение позволяет применять к проекту исключения при проведении госзакупок.

Представляя документ, министр внутренних дел Польши, Агне Билотайте сказала, что принятый закон позволит сократить сроки строительства заграждения на границе наполовину. Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойное заграждение - из колючей проволоки типа концертина и еще проволочный забор.

По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро. За последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли уже более четырех тысяч мигрантов, в основном из Ирака.

Литва намерена за два года отгородиться от Беларуси стеной из-за наплыва нелегальных мигрантов. Бюджет такого проекта может составить 152 млн євро.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Суд смягчил меру пресечения Юлии КузьменкоСуд смягчил меру пресечения Юлии Кузьменко
Блок рекламы


Похожие новости
Латвия вслед за Литвой объявила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за мигрантовЛатвия вслед за Литвой объявила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за мигрантов
Польша задержала рекордное количество нелегалов на границе с БеларусьюПольша задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью
Лукашенко: Украина "похерила" хорошие отношения с БеларусьюЛукашенко: Украина "похерила" хорошие отношения с Беларусью
Литва намерена за два года построить стену на границе с БеларусьюЛитва намерена за два года построить стену на границе с Беларусью
Украина предоставит гуманитарную помощь Литве из-за увеличения количества нелегальных мигрантов
НАБУ сообщило директору государственного элеватора о подозрении в краже зерна на 14,7 млн гривенНАБУ сообщило директору государственного элеватора о подозрении в краже зерна на 14,7 млн гривен
Украина отправляет Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи для борьбы с нелегалами с территории БеларусиУкраина отправляет Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи для борьбы с нелегалами с территории Беларуси
Суд в Литве не принял к рассмотрению иск Шария об объявлении его персоной нон грата, - ФейгинСуд в Литве не принял к рассмотрению иск Шария об объявлении его персоной нон грата, - Фейгин
Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить мигрантов из БеларусиЭстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить мигрантов из Беларуси
На пограничников напали на роSSийско-украинской границе в Сумской областиНа пограничников напали на роSSийско-украинской границе в Сумской области
Последние новости
Подгружаем последние новости