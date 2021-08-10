В Литве заграждение на границе с Беларусью признали проектом государственного значения

Такое решение позволяет применять к проекту исключения при проведении госзакупок.

Сейм Литвы признал проектом особого государственного значения возведение заграждения на границе с Беларусью. Идти на такой шаг страна вынуждена из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как сообщает “Интерфакс-Украина”, соответствующее решение поддержали 80 депутатов Сейма. Против высказались двое, еще двое - воздержались.

Отмечается, что такое решение позволяет применять к проекту исключения при проведении госзакупок.

Представляя документ, министр внутренних дел Польши , Агне Билотайте сказала, что принятый закон позволит сократить сроки строительства заграждения на границе наполовину. Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойное заграждение - из колючей проволоки типа концертина и еще проволочный забор.

По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро. За последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли уже более четырех тысяч мигрантов, в основном из Ирака.

Литва намерена за два года отгородиться от Беларуси стеной из-за наплыва нелегальных мигрантов. Бюджет такого проекта может составить 152 млн євро.