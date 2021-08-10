НАБУ изобличила должностных лиц Николаевского горсовета в похищении 26,8 млн гривень

Схема касалась работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили коррупционную схему, по которой общине нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Участниками схемы следствие пока считает восемь человек: заместителя Николаевского городского головы: первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета; директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Всем восьми участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Отмечается, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

"Как установило следствие, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами - директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине", - говорится в сообщении.

Должностные лица Николаевского горсовета и два руководителя частных компаний пока задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.

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