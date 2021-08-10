Угрозы Лукашенко требуют решительной и действенной реакции украинской власти - "Европейская Солидарность"
Агрессивные намеки диктатора недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению в Украину и оккупации украинских территорий, считают в "ЕС".
Последние заявления так называемого «президента» Беларуси Александра Лукашенко, в которых он прибег к прямым угрозам Украине и намеков на признание незаконно оккупированного РФ украинского Крыма, требуют жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти. Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность".
По мнению представителей "ЕС", Лукашенко фактически легитимизирует так называемые «республики ЛДНР», ведь Беларусь признала незаконные документы, позволив въезд на свою территорию по так называемым «паспортам» и номерным автомобильным знакам с оккупированных РоSSийской Федерацией регионов.
"РоSSийские спецслужбы и военные формирования давно чувствуют себя на территории Беларуси как дома. Создание единого союзного государства РФ-Беларусь представляет прямую угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины. Наша фактическая граница с государством-агрессором увеличивается на треть. Агрессивные намеки диктатора Лукашенко недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению в Украину и оккупации украинских территорий", - говорится в заявлении.
Призывы Лукашенко к так называемым прямым переговорам с главарями боевиков «ЛДНР», по мнению партии, не выдерживают никакой критики.
"« Европейская Солидарность» призывает украинскую власть к адекватной, оперативной и жесткой реакции. Необходимо усилить защиту наших границ, увеличить финансирование и обеспечение наших пограничников и военнослужащих. Украина должна присоединиться к санкционной политике стран Запада против Лукашенко", - заявили в "Евросолидарности".
Там считают нужным на первом заседании в сентябре Верховной Рады проголосовать инициативы «ЕС» о полном запрете закупки электроэнергии из РФ и Беларуси, отказаться от белорусского экспорта, изменить площадку для минских переговоров.
"Должны четко понимать, что так называемый «президент» Лукашенко год назад исчез как самостоятельный политик. Его устами говорит Кремль. Его действия - это указания Путина. Его враждебные намерения и угрозы является ничем иным, как намерениями и угрозами роSSийского агрессора. Поэтому за слова Лукашенко должен отвечать и Путин. Украинской власти следует активизироваться и донести этот сигнал и понимание до наших западных партнеров", - считают в "ЕС".