Госстат рассчитал портрет среднестатистического украинца

Средние рост и вес совершеннолетних украинцев за год не изменились.

Государственная служба статистики назвала средний вес и рост украинских мужчин и женщин.

Согласно обнародованным на сайте Госстата данным, средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляют 169 сантиметров и 75 килограммов.

Средние рост и вес украинских мужчин и женщин за год не изменились и составляют 175 сантиметров и 80 килограммов (мужчины) и 164 сантиметра и 71 килограмм (женщины).

Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,9%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,5%.

Госстат также приводит другие социально-демографические характеристики домохозяйств, среди которых уровень образования.

По данным обследования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,7%.

Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.