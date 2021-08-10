Нацполиция разоблачила злоупотребления в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, продолжаются обыски

Оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции разоблачили неправомерную деятельность должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, должностные лица ГПЗКУ наладили преступную схему растраты имущества компании, убытки от реализации которой достигают сотен миллионов гривень.

"Должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. В то же время занижали стоимость и не осуществляли предоплату товара ... За кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, значительно ниже рыночной", - говорится в сообщении.

Известно также о фактах злоупотребления должностных лиц корпорации при заключении договоров о страховании имущества.

В настоящее время полицейские осуществляют санкционированные обыски в помещениях ГПЗКУ, в офисах субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов. Обыски проходят на территории нескольких областей.

Уголовное производство расследуется по чч. 2, 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, устанавливается точная сумма нанесенного неправомерными действиями должностных лиц ГПЗКУ убытка. Решается вопрос о сообщении причастным лицам о подозрениях.