Трое бойцов ВСУ получили ранения в результате обстрела оккупантов

В результате вражеского обстрела в Донбассе сегодня ранены три украинских военнослужащих. Состояние одного из раненых - тяжелое, сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".

"Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина - тяжелое, двоих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, в субботу, 7 августа, на Донбассе в результате вражеского огня погиб украинский военнослужащий Ярослав Семеняка с Конотопского района Сумской области, который служил по контракту с июня 2020 года. Еще двое военных получили ранения.