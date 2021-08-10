Трое бойцов ВСУ получили ранения в результате обстрела оккупантов

Состояние одного из раненых - тяжелое.

Трое бойцов ВСУ получили ранения в результате обстрела оккупантов
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В результате вражеского обстрела в Донбассе сегодня ранены три украинских военнослужащих. Состояние одного из раненых - тяжелое, сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".

"Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина - тяжелое, двоих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, в субботу, 7 августа, на Донбассе в результате вражеского огня погиб украинский военнослужащий Ярослав Семеняка с Конотопского района Сумской области, который служил по контракту с июня 2020 года. Еще двое военных получили ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Суд смягчил меру пресечения Юлии КузьменкоСуд смягчил меру пресечения Юлии Кузьменко
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедииРоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедии
Украинцев нет среди пострадавших в результате пожаров в Албании, - МИДУкраинцев нет среди пострадавших в результате пожаров в Албании, - МИД
Израиль и Британия обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер, в результате которой погибли два члена экипажаИзраиль и Британия обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер, в результате которой погибли два члена экипажа
В результате столкновений на Западном берегу Иордана пострадали 270 палестинцевВ результате столкновений на Западном берегу Иордана пострадали 270 палестинцев
В результате пожаров в Турции погибли четыре человека, Украина направляет на помощь два пожарных самолетаВ результате пожаров в Турции погибли четыре человека, Украина направляет на помощь два пожарных самолета
Количество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕКоличество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕ
В СБУ просили Гостаможслужбу рассмотреть вопрос увольнения или отстранения 22 таможенников с санкционного списка СНБОВ СБУ просили Гостаможслужбу рассмотреть вопрос увольнения или отстранения 22 таможенников с санкционного списка СНБО
Причастные к инциденту с нардепом Брагаром патрульные получили выговоры, - СМИПричастные к инциденту с нардепом Брагаром патрульные получили выговоры, - СМИ
И.о. главы АРМА и его заместитель получили подозрение в завладении $400 тысяч
В зоне ООС в результате прицельного вражеского обстрела пострадали семеро военныхВ зоне ООС в результате прицельного вражеского обстрела пострадали семеро военных
Последние новости
Подгружаем последние новости