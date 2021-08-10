КГГА обвинила ДФС в манипулировании фактами и искажении информации

Городская власть сообщила, что все следственные действия касаются подрядных, а не коммунальных компаний.

КГГА обвинила ДФС в манипулировании фактами и искажении информации
Фото: Макс Требухов

В КГГА прокомментировали информацию Государственной фискальной службы о коррупционных правонарушениях в Киеве.

Перечисленные ДФС 40 обысков, допросы 75 человек и проведение экспертиз касаются исключительно деятельности подрядных и субподрядных организаций, которые являются частными обществами, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Основаниями для проведения обысков на коммунальных предприятиях города является лишь то, что в них находится тендерная документация, которая также дублируется с 2016 года в открытом доступе через систему электронных закупок", - отметили в администрации.

В КГГА добавили, что утверждение правоохранителей, как основной версии следствия, о том, что совершение таких правонарушений без участия или молчаливого согласия представителей исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) невозможно, до сих пор не находит подтверждения, несмотря на достаточно длительное расследование.

Напомним, вчера ДФС сообщила, что коррупционные преступления совершались "с участием или при молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации".



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