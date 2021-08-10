Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы

Участие в учредительном саммите Крымской платформы подтвердили еще три европейские страны. Таким образом количество участников саммита выросло до 37.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - написал глава МИД в твиттере .

О каких именно странах идет речь, Кулеба не уточнил.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принято короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.