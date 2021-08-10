Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы

Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты.

Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы
Фото: Lb.ua

Участие в учредительном саммите Крымской платформы подтвердили еще три европейские страны. Таким образом количество участников саммита выросло до 37.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - написал глава МИД в твиттере.

О каких именно странах идет речь, Кулеба не уточнил.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принято короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в саммите как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность. Украинский МИД расценил угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы как "политический буллинг".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Суд смягчил меру пресечения Юлии КузьменкоСуд смягчил меру пресечения Юлии Кузьменко
Блок рекламы


Похожие новости
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Количество участников Крымской платформы выросло до 33, - КулебаКоличество участников Крымской платформы выросло до 33, - Кулеба
В оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформыВ оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформы
Лукашенко подписал указ, который позволит лишать белорусов гражданства за участие в протестахЛукашенко подписал указ, который позволит лишать белорусов гражданства за участие в протестах
В торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военныхВ торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных
В Китае из-за новой вспышки ковида проверяют миллионы жителей страныВ Китае из-за новой вспышки ковида проверяют миллионы жителей страны
Разумков принял участие в муниципальном форуме Ассоциации городов УкраиныРазумков принял участие в муниципальном форуме Ассоциации городов Украины
Кузин: в Украине подтвердили 17 случаев дельта-штамма и одну смерть от негоКузин: в Украине подтвердили 17 случаев дельта-штамма и одну смерть от него
Для украинцев открыты 124 страны мира, - КулебаДля украинцев открыты 124 страны мира, - Кулеба
США на саммите "Крымской платформы" представит министр транспортаСША на саммите "Крымской платформы" представит министр транспорта
Последние новости
Подгружаем последние новости