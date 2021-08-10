Оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет привезли в Украину

Раритет Украине предоставила Швеция.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет привезли в Украину
Фото: cdiak.archives.gov.ua

В Украину впервые за 311 лет доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

"Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости. Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования", - написала Совгиря в фейсбуке.

Конституция Пилипа Орлика будет экспонироваться с 16 августа по 14 ноября в Софийском соборе. Посмотреть на нее смогут все желающие.

Как ранее сообщал Дмитрий Кулеба, Министерство иностранных дел Украины обратилось к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Филиппа Орлика для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

Кулеба отметил, что переговоры были крайне сложными. Сначала предлагалась копия Конституции, однако, украинская сторона хотела только оригинал, который никогда не был в Украине.

Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом. Линчопингська городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику.

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