МИД вызвал и.о. посла Беларуси из-за заявлений Лукашенко на пресс-конференции
Украина предостерегла Минск от признания Крыма роSSийским.
Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Беларуси Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест в связи с заявлениями Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Дипломата предупредили, что признание роSSийского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом будет равнозначно "соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины" и будет иметь международно-правовые последствия.
В то же время МИД попросило объяснений относительно того, допускала ли Беларусь "прокуроров" с временно оккупированного Луганска для допроса блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказал, что они "приехали, допросили", но МИД Беларуси ранее это категорически отрицало.
Министерство также заявило протест против слов Лукашенко о "переправке оружия" из Украины в Беларусь и подготовке в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси.
Также дипломаты обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Владимиром Путиным. "Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", - говорится в заявлении МИД.