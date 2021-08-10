МИД вызвал и.о. посла Беларуси из-за заявлений Лукашенко на пресс-конференции

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Беларуси Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест в связи с заявлениями Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Дипломата предупредили, что признание роSSийского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом будет равнозначно "соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины" и будет иметь международно-правовые последствия.

В то же время МИД попросило объяснений относительно того, допускала ли Беларусь "прокуроров" с временно оккупированного Луганска для допроса блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказал, что они "приехали, допросили", но МИД Беларуси ранее это категорически отрицало.

Министерство также заявило протест против слов Лукашенко о "переправке оружия" из Украины в Беларусь и подготовке в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси.