Госгеонедра лишили лицензии МГОК за финансирование терроризма

Речь идет о праве на специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка Житомирской области.

Госгеонедра лишили лицензии МГОК за финансирование терроризма
Фото: галінфо

Госгеонедра лишили лицензии на добычу титана ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящее в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию приказа службы.

Речь идет о праве на специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка Житомирской области.

"Согласно копии приказа Госгеонедр, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", ведомство приняло такое решение на основании информации от правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга о том, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине", - отметили в агентстве.

Приказ датируется 4 августа 2021 года, к нему прилагаются письма от Службы безопасности Украины, Нацполиции и Госслужбы финансового мониторинга.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести максимальный комплект санкций против роSSийского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Фирташа ввели за поставки сырья, которое идет на военные предприятия РоSSии.

Дмитрий Фирташ был, среди прочего, прямым владельцем предприятия "Крымский титан", расположенного в ныне оккупированном Крыму и перерегистрированного по роSSийскому законодательству.

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