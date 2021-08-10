СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", которая готовила ряд терактов

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении деятельности псевдоспецслужбы террористической "ЛНР" на подконтрольной украинской власти территории. Злоумышленники планировали подорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов.

В частности, разоблачен 27-летний житель Северодонецка Ярослав М., который вербовал украинцев на прифронтовой территории. Он с 2018 года находится в рядах "МГБ ЛНР", сообщили в пресс-службе СБУ .

"Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ . По заданию кураторов из РоSSии злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ . Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Подельником Ярослава М. был бывший сотрудник СБУ по имени Роман, уволенный в 2018 году. 29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Благодаря внутренней безопасности теракт удалось предотвратить.

Напомним, что в марте 2017 года в результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб один из руководителей контрразведки СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш.