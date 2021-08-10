Венгрия разрешила въезд из Украины без тестов и прививок

Венгрия с 7 августа разрешила свободный въезд гражданам Украины при использовании наземных пунктов пропуска. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины, передает avianews.com.

Венгрия разрешила въезд из Украины без тестов и прививок
Фото: anga.ua

Правила въезда

Таким путешественникам не нужно предъявлять на границе сертификат о тестировании или вакцинации от COVID-19 и проходить карантин.

Если человек захочет полететь из Украины в Венгрию, ему необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус. Поездка будет возможна при наличии негативного результата. Это подтверждает, что путешественник не болен.

Тест действует 72 часа. Таким образом, с момента сдачи анализа до момента въезда в Венгрию нельзя превысить данный срок.

От тестов при использовании самолета освобождены граждане Украины, которые получили весь курс прививок от COVID-19. Венгрия признает украинские сертификаты о вакцинации.

От тестов освобождены также дети до наступления 18 лет, если они путешествуют с взрослыми, которые имеют сертификат о вакцинации.

В консульской службе МИД Украины напоминают, что для въезда в Венгрию граждане Украины должны иметь биометрический паспорт для краткосрочных поездок по безвизовому режиму, деньги для покрытия затрат и туристическую страховку.

Полис для недельной поездки в Венгрию стоит 190 грн. Его можно оформить онлайн, а затем сохранить на мобильный телефон или распечатать.

Напомним

ЕС включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендует отменить ограничения на путешествия украинцев. Рекомендация Евросовета не является юридически обязательным документом, поэтому последнее слово остается за каждым государством — членом ЕС.

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