Глава Мининфраструктуры Кубраков поставил задачи будущему руководителю Укрзализныци

Министерство инфраструктуры поддерживает решение Наблюдательного совета Укрзализныци рекомендовать назначить на должность нового т.и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Александра Камышина, который должен стать антикризисным менеджером, заявил глава министерства Александр Кубраков.

«Корпоративная система в компании должна быть сохранена», - подчеркнул министр.

По словам Кубракова, управленческий кризис Укрзализныци находится в острейшей фазе за все годы Независимости, состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Впрочем, после долгих переговоров у нас, наконец, есть согласованный всеми сторонами перечень конкретных шагов по выполнению решения СНБО. При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично», - отметил Кубраков.

Он поблагодарил международных партнеров, в частности, представительства стран G7, руководство ЕБРР , ЕИБ и Всемирного банка за конструктив и поддержку в достижении этого решения, которое было принято с соблюдением всех стандартов OECD.

«Мы ожидаем, что уже через несколько месяцев Наблюдательный совет предложит правительству кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления», - сказал Кубраков.

Перед главой правления УЗ встанет задача поднять тарифы на грузовые перевозки, ведь без рыночных тарифов нормальное развитие Укрзализныци невозможено. Также необходимо наладить закупки электроэнергии непосредственно у производителя - Энергоатома, привлечь на украинский рынок международных инвесторов, закупить новые поезда и локомотивы.

«Внедрение этих решений в кратчайшие сроки - это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци. Есть четкие сроки и задачи - уверен, что у нас все получится», - добавил Кубраков.

Напоминаем, недавно он сообщил о планах электрификации нескольких участков новых Укрзализныци: Черкассы — им. Тараса Шевченко, от Василькова до Калиновки, Житомир — Новоград-Волынский и Ворожба — Сумы.