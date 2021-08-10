В Севастополе апелляционный суд оставил в силе приговор 6,5 лет заключения для "свидетеля Иеговы" Сташевского

Заседание проходило в закрытом режиме.

В Севастополе апелляционный суд оставил в силе приговор 6,5 лет заключения для "свидетеля Иеговы" Сташевского
Віктор Сташевський
Фото: crimean-process.org

Коллегия Севастопольского городского суда оставила в силе приговор первой инстанции по делу Виктора Сташевского, который осужден на шесть с половиной лет за организацию деятельности религиозного объединения "Свидетели Иеговы", запрещенного в РоSSии.

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Заседание проходило в закрытом режиме. Сташевского на рассмотрение апелляции не доставили, его участие было обеспечено путем видеоконференцсвязи. Рассмотрение жалобы длилось около 40 минут.

Оглашение приговора было открытым. На официальном сайте суда информация об участниках этого процесса, а также сведения о принятом решении - скрытая.

Как сообщалось, 4 июня 2019 года в Севастополе ФСБ провела обыски по меньшей мере в 9 домах местных верующих. Был задержан 52-летний Сташевский, однако на следующий день его отпустили из изолятора под подписку о невыезде. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

29 марта этого года Гагаринский районный суд Севастополя приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Сташевский был взят под стражу прямо в зале суда после оглашения приговора.

Напомним, Верховный суд РФ в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию "Свидетели Иеговы" и запретил ее деятельность в РоSSии. Также деятельность этой организации запрещена в оккупированном Крыму.

Сотрудники ФСБ неоднократно проводили на территории полуострова обыски и задержания подозреваемых в участии в религиозной организации "Свидетели Иеговы". По данным правозащитного центра "Мемориал", в РоSSии несколько десятков сторонников этой религиозной организации подверглись уголовному преследованию.

В августе 2018 года правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в РоSSии в экстремизме.

"Свидетели Иеговы" - международная организация, которую нередко причисляют к сектам. "Британская энциклопедия" определяет "Свидетелей Иеговы" как сторонников миленаристской секты (верования, что Иисус Христос и христиане будут править миром в течение тысячи лет).

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