НАБУ устроило обыск у заместителя мэра Николаева

Дело касается ремонта Соборной площади в центре города.

?НАБУ устроило обыск у заместителя мэра Николаева

Следователи Национального антикоррупционного бюро во вторник, 10 августа, устроили обыск у Сергея Коренева, заместителя мэра Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, который назвал обыск "издевательством над человеческим достоинством и семьей" Коренева.

"Сегодня в квартиру моего заместителя - директора департамента ЖКХ Сергея Коренева пришли с обысками следователи НАБУ. Это уже второй визит за последние полгода. В прошлый раз обыск продолжался 11часов. Проверяли все: от коробок с обувью до пыли под шкафами. На этот раз пришли во второй день официального отпуска Сергея Николаевича. По какому делу, спросите? Конечно же, реконструкция Соборной площади", - написал Сенкевич в Телеграме.

По его словам, НАБУ уже обыскивали проектанта реконструкции площади, подрядчика, субподрядчиков, департамент ЖКХ и отдел технадзора и не нашли ничего противозаконного.

Напомним, что в мае 2019 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заказал ремонт Соборной площади в центре Николаева за 88,33 млн грн. Подрядчиком являлось ООО "БВК Пик-строй".

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