Смерть третьего заключенного в колонии "ДНР" не подтверждена, - Гармаш

Представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Гармаш прокомментировал сообщение об убийстве осужденных украинцев в колонии "ДНР".

По его словам, подтверждения смерти третьего заключенного нет, поэтому пока можно говорить о двух погибших.

Кроме того, по его информации и данным компетентных органов, мотивом конфликта, приведшего к гибели людей, "есть криминальные разборки на почве «бизнеса», если это так можно назвать".

"Известно, что в этой колонии активно процветает телефонное и интернет-мошенничество... Такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики". Это всячески стимулируется, даже организуется "начальниками" ... Именно поэтому донецкая оккупационная администрация не отдает, казалось бы, лишние для нее "роты", в Украину. Потому что она их кормит, а они ее. Луганск, кстати, заключенных Украине до 2019 года возвращал. А потом, видимо, донецкие коллеги поделились с луганчанами "полезным" опытом", - написал Гармаш.

Ранее сообщалось, что в колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников. Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины, а о третьем - ничего неизвестно.

Украинская делегация вынесет этот вопрос на ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, которое должно состояться 25 августа.