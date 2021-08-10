Денисова обратилась к ЮНИСЕФ по поводу милитаризации детей в ОРДЛО

Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса.

Денисова обратилась к ЮНИСЕФ по поводу милитаризации детей в ОРДЛО
Фото: Макс Левин

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с заявлением о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика милитаризации детей.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания", - отметила Денисова.

Она сообщила, что сейчас на временно оккупированной территории Луганской области функционирует 33 кадетских класса, где усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

Денисова отметила, что такие действия оккупационной администрации нарушают права детей, закрепленные в ст. 8 Конвенции ООН о правах ребенка, а также в ст.29 Конвенции.

"С целью защиты прав детей обратилась к Главе Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, и предотвращению втягивания детей в вооруженный конфликт", - добавила омбудсмен.

Напомним, в сентябре 2018 года в оккупированном Джанкое во время празднования Дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, во время которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками. Дети на сцене разыгрывали несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.

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