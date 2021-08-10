Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева

Громкое дело военной прокуратуры развалилось в суде.

Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
Фото: facebook.com/andrii.alinpiev

Дзержинский районный суд Харькова в понедельник, 9 августа, оправдал бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил Андрея Алимпиева, которого в 2017 году задержала военная прокуратура по подозрению в растрате 2,4 млн гривен.

"По решению Дзержинского районного суда г. Харькова в уголовном производстве от 17.11.17 г. по обвинению военной прокуратуры сегодня, 09.08.21 г., получил оправдательный приговор. Спасибо всем, кто не верил домыслам обвинения", - написал он в фейсбуке.

Коррупции со стороны Алимпиева не нашли, поэтому дело в процессе переквалифицировали с ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) на ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

"Никаких коррупционных моментов в НАБУ не нашли. Тогда военная прокуратура Харьковского гарнизона расследовала дело по ч. 3 ст. 425 - небрежное отношение к военной службе, совершенное в особый период. Она предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Прокуратура в судебных прениях просила шесть лет лишения свободы. Суд по генералу Алимпиеву вынес следующее: оправдать по всем пунктам обвинения в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - цитирует "Суспільне" адвоката Алимпиева Максима Журавлева.

Напомним, что Алимпиев был уволен с должности начальника ХНУВС и зачислен в распоряжение министра обороны Украины в декабре 2017 года.

Его преемник Александр Туринский также получил уголовное дело - за катастрофу Ан-26 под Харьковом, в которой погибли 19 курсантов университета и 7 офицеров.

В ХНУВС готовят военных летчиков, штурманов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, инженерно-авиационного обеспечения и других.

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