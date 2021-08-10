Чаус на суде заявил, что его похитили с целью убийства, но он сбежал

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус на заседании по избранию ему меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде заявил, что его похитили с целью убийства, но ему удалось бежать. Об этом говорится в постановлении ВАКС об отводе судьи, обнародованном 9 августа.

Согласно ей, Чаус сказал, что стал жертвой в уголовном производстве о похищении с целью убийства.

"Отметил, что убийство не реализовали, так как он бежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины. Отметил, что задержанный только 03.08.2021, до этого ему были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства. Считает, что работники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, зато обратившись с ходатайством о применении меры пресечения. Такие обстоятельства считает свидетельством предоставления указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом. Следовательно, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционного суд с ходатайством о применении меры пресечения. Следственный судья должен отказать в открытии производства по указанному ходатайству", - говорится в документе.

Впрочем суд пришел к выводу, что судья Воронько не имел предвзятости по Чаусу, поэтому ходатайство об отводе оставили без удовлетворения.

Напомним, что дело Чауса слушается в закрытом режиме. 4 августа ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей.

Чаусу инкриминируют получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках. После предъявления обвинений судья бежал в Молдавию, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог убежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом, но в конце концов бывший судья жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе.

В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины. В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом.

Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имеют непосредственное отношение работники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении счетов и мести.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ , и попросило выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционном деле, заниматься им мало именно НАБУ.