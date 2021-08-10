Оперативные командования "Юг" и "Запад" возглавили генерал-майоры Ковальчук и Микац

Командующим ОК "Запад" стал полковник Сергей Литвинов.

Министр обороны Украины Андрей Таран с согласия президента назначил новых командующих оперативных командований "Юг", "Восток" и "Запад".

Командующим ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ стал Герой Украины, генерал-майор Андрей Ковальчук, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Фото: polissia.net Андрей Ковальчук

В начале АТО на востоке Украины Ковальчук был начальником штаба 80-й бригады. Тогда в июне-июле 2014 года аэромобильно-десантная рота батальонной тактической группы бригады в боях освободили Лиман, Николаевку и Славянск.

"Впоследствии подразделения совместно деблокировали Луганский аэропорт, при этом полковник Андрей Ковальчук был ранен, однако продолжил выполнять задачи", - отметили в министерстве.

В августе того же года Ковальчук стал командиром 80-й бригады. Генерал-майор награжден за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, орденом Богдана Хмельницкого III степени, а 10 октября 2015 года - орденом Богдана Хмельницкого II степени.

С марта 2016 приказом министра обороны был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командующего высокомобильных десантных войск ВСУ.

Звание "Герой Украины" Андрей Ковальчуку было вручено Президентом Украины во время парада на Крещатике по случаю 25-й годовщины Независимости Украины 24 августа 2016 года.

Как выпускник Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, в 2018 году генерал-майор Андрей Ковальчук награжден переходным мечом королевы Великобритании Елизаветы II.

Командующим оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ назначен генерал-майор Олег Микац. Под его руководством 93-я бригада принимала активное участие в противостоянии пророSSийским вооруженным группировкам и роSSийским войскам. Микац считается одним из ключевых командиров в боях за Донецкий аэропорт.

Фото: Минобороны Олег Микац

"С сентября 2014 Олег Микац руководил обороной Донецкого аэропорта. Кроме непосредственно обороны аэропорта, бойцы 93-й бригады выполняли и другие задачи на передовой: 6 ноября 2014 года бригада вместе с бойцами ДУК вернули под контроль Украины поселок Опытное, а 19 ноября принимали участие в отбитии у боевиков важной высоты вблизи аэропорта", - заявили в Минобороны.

Олег Микац стал первым украинским генералом, который никогда не служил в советской армии. В марте 2017 назначен на должность заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Командующим оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ назначен полковник Сергей Литвинова.

"Прошел путь от командира танкового взвода танковой роты отдельного танкового батальона до начальника штаба - заместителя командующего оперативного командования «Восток». Офицер принимал участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины", - отметили в МО.

Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

Заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен полковник Владимир Коваль - кандидат военных наук. Он занимал различные должности: начальника службы РХБЗ, ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела (по проблемам инженерного обеспечения, РХБЗ и экологической безопасности) научно-исследовательского управления (проблемы всестороннего обеспечения) Центрального научно-исследовательского института Вооруженных Сил Украины, начальника военно-научного отдела штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Президент представил командующих во время визита на о. Змеиный.

Фото: Министерство обороны Представление командующих

Напомним, президент назначил нового командующего Воздушных сил - Николая Олещука. Олещук до этого был начальником штаба - первым заместителем командира Воздушного командования "Восток". Новым командующим десантно-штурмовых войск (ДШВ) назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Максим Миргородский.