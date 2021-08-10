Бывший нардеп Лев Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет
Причиной смерти стала болезнь.
Бывший депутат Верховной Рады Лев Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет.
Об этом сообщила пресс-служба "Самопомощи", которую он представлял в парламенте предыдущего, восьмого созыва.
"С грустью сообщаем, что в результате тяжелой болезни в вечность отошел Левко Пидлисецкий. Политик, львовский предприниматель. Народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентской фракции «Объединение «Самопомощь». Мужчине было всего 44 года", - говорится в сообщении партии.
О смерти однопартийца также написал мэр Львова Андрей Садовый.
"В результате тяжелой болезни скончался Лев Пидлисецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким", - сообщил он в фейсбуке.
Лев Пидлисецкий родился 29 мая 1977 года во Львове.
В свое время возглавлял энергетические предприятия "Галэнергостройпром" и "Югозападэлектросетьстрой". Был депутатом Верховной Рады в 2014-2019 годах, после чего недолгое время был представителем государства в наблюдательном совете "Укрэнерго".