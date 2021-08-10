Бывший нардеп Лев Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет

Причиной смерти стала болезнь.

Бывший нардеп Лев Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет
Лев Пидлисецкий
Фото: Макс Требухов

Бывший депутат Верховной Рады Лев Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Самопомощи", которую он представлял в парламенте предыдущего, восьмого созыва.

"С грустью сообщаем, что в результате тяжелой болезни в вечность отошел Левко Пидлисецкий. Политик, львовский предприниматель. Народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентской фракции «Объединение «Самопомощь». Мужчине было всего 44 года", - говорится в сообщении партии.

О смерти однопартийца также написал мэр Львова Андрей Садовый.

"В результате тяжелой болезни скончался Лев Пидлисецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким", - сообщил он в фейсбуке.

Лев Пидлисецкий родился 29 мая 1977 года во Львове.

В свое время возглавлял энергетические предприятия "Галэнергостройпром" и "Югозападэлектросетьстрой". Был депутатом Верховной Рады в 2014-2019 годах, после чего недолгое время был представителем государства в наблюдательном совете "Укрэнерго".

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