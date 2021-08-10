США расширили санкции на три роSSийских компании

Ограничительные меры касаются передачи технологий оружия массового поражения Сирии, Ирану и КНДР.

США расширили санкции на три роSSийских компании
Фото: 24tv.ua

США ввели санкции против трех роSSийских компаний. Ограничительные меры применены в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий оружия массового поражения и его доставки, пишет "Голос Америки".

В документе Госдепа указано, что санкции наложены на научно-производственный завод "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC. Санкции распространяются и на все их дочерние компании.

Ограничительные меры предусматривают запрет на заключение соглашений по закупке товаров и технологий, запрет на помощь от госструктур, продажу оружия, выдачу лицензий на покупку товаров, подпадающих под действие экспортного контроля.

Санкции вступили в силу 29 июля и будут действовать два года.

Научно-производственное предприятие "Пульсар" входит в холдинг "Росэлектроника" государственной корпорации "Ростех". Charter Green Light специализируется на частных перелетах на бизнес-джетах и VIP-самолетах. Asia Invest Group занимается поставкой оборудования и нефтехимической продукции на предприятия.

Напомним, в июле Министерство торговли США ввело санкции против юридических и физических лиц, в частности - компаний из РоSSии и Китая. Одной из причин принятия ограничительных мер являются попытки закупки американских электронных компонентов для использования в роSSийских оборонных программах.

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