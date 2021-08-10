Военного ВСУ приговорили к 6 годам лишения свободы за работу с террористами "ДНР"

Суд избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы бывшему военному Вооруженных сил Украины, которого контрразведка Службы безопасности разоблачила на работе с террористической организацией "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Установлено, что в 2020 году военнослужащего завербовали для сбора и передачи информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения на Донбассе. Также он самостоятельно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских военных.

Во время обысков по месту его жительства был обнаружен и изъят арсенал военных средств поражения.

Правоохранители задержали подозреваемого в июне текущего года. В начале августа 2021 года Артемовский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.