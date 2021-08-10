Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ

Предыдущий командующий Сергей Дроздов находился на этой должности с 2015 года.

Президент Владимир Зеленский освободил от должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова.

Об этом говорится в указе 344/2021, опубликованном на сайте Офиса президента.

Генерал-майор Сергей Дроздов занимал эту должность с июля 2015 года. Дроздова подозревают в деле об авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, в которой погибли 26 военнослужащих.

Следующим указом Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил - Николая Олещука. Олещук до этого был начальником штаба - первым заместителем командира Воздушного командования "Восток".

Николай Олещук
Николай Олещук

Напомним, вчера Зеленский также назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками. Им стал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Максим Миргородский.

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