РоSSия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму, - Резников

"РоSSия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном".

РоSSия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму, - Резников
Фото: предоставлено пресс-службой

Украина обеспокоена намерениями РоSSийской Федерации разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму.

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников на встрече с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в США

"РоSSия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - цитирует Резникова его пресс-служба.

По словам министра, именно с опорой на Крым РоSSия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке и влияет на Балканы.

Резников отметил, что сейчас то же самое происходит с "Северным потоком - 2".

"Сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2. Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж", - сказал он.

Министр убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска.

Кроме того, по его словам, важно расширить пакет по безопасности для Украины, в частности, через развертывание сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений.

Напомним, что Украина неоднократно заявляла, что РоSSия хочет разместить ядерное оружие в Крыму. Об этом недавно говорил, в частности, министр обороны Андрей Таран.

Впрочем, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев еще в 2018 году говорил, что в Крыму уже есть ядерное оружие.

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