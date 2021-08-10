На британского принца Эндрю подали в суд по обвинению в изнасиловании. Истицей является американка Вирджиния Джуффре, которая утверждает, что финансист Джеффри Эпштейн познакомил ее с принцем в 2001 году, когда ей было 17, пишет Reuters.

По словам Джуффре, принц ее избил и изнасиловал, также сексуальное насилие над ней делал сам Эпштейн.

"Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, но и вернуть себе жизнь, высказавшись и требуя справедливости", - говорится в заявлении женщины.

Джуффре ранее публично обвиняла принца Эндрю в насилии, однако без судебных исков. Принц в интервью 2019 года говорил, что не помнит такой женщины и категорически отрицал насилие над ней.

Джуффре говорила, что была жертвой сексуальной эксплуатации Эпштейна с 2000 по 2002 год, то есть в возрасте 16-18 лет. По ее словам, Эпштейн принуждал ее к сексу с разными людьми, а также угрожал ей.

Женщина подала иск на принца Эндрю в соответствии с американским законом о детях-жертвах, который позволяет жертвам жестокого обращения с детьми подавать в суд на вероятных насильников даже после десятка лет с момента преступления. На этой неделе истекает срок подачи таких исков.

61-летний сын Королевы Елизаветы является одним из самых известных людей, связанных с Джеффри Эпштейном. Американский финансист в июле 2019 был обвинен в сексуальной эксплуатации десятков женщин и девушек, самым молодым из которых было по 14 лет.

Эпштейн покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года. Из фонда компенсаций жертвам Эпштейна было уплачено более 121 млн долларов для примерно 138 человек.

Эпштейна впервые обвинили в сексуальной эксплуатации детей еще в 2005 году, но благодаря сделке со следствием он получил всего полтора года заключения и вышел на свободу условно-досрочно. После этого он был снова арестован как правонарушитель, который совершал сексуальные преступления.

Принца Эндрю обвиняют именно в том, что он продолжал дружить с Эпштейном в 2010 году, после того, как суд признал того виновным в вовлечении девушек в проституцию. В 2019 дело против Эпштейна восстановили, он был арестован.