В РоSSии губернатор Калмыкии побил главаря боевиков "ДНР" Трапезникова

По данным СМИ, разборки закончились для Трапезникова госпитализацией.

?В РоSSии губернатор Калмыкии побил главаря боевиков "ДНР" Трапезникова
Дмитро Трапезников
Фото: riakalm.ru

Губернатор Калмыкии, а в прошлом многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, избил бывшего главаря террористов "ДНР" Дмитрия Трапезникова, которого в 2019 году избрали мэром Элисты.

Как сообщают СМИ, разборки закончились для Трапезникова госпитализацией.

Другие источники также утверждают, что Хасиков последнее время вел себя "достаточно напряженно". Например, раньше он в присутствии других чиновников угрожал министру здравоохранения республики "демонстрацией приемов кикбоксинга".

Отметим, что кандидатуру Трапезникова как "антикризисного менеджера" для Элисты предложил именно Хасиков. После его назначения в 2019 году жители роSSийского города вышли на митинг. "Трапезникова мы сном и духом не знали. Человек дрянной репутации, нас это возмутило", - говорили жители.

Напомним, уроженец Краснодара Дмитрий Трапезников в 1982 году переехал с семьей в Донецк. Он работал там организатором массовых мероприятий, в 2005 году возглавлял фан-клуб ФК "Шахтер" (менеджер по работе с фанатами). С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".

В 2014 году Трапезников перешел на сторону террористической организации "ДНР" и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 перешел в "совет министров ДНР". В сентябре 2018 около недели занимал должность главы "ДНР" после убийства Захарченко.

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