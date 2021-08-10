Остановка глобального потепления на уровне 1,5° невозможна без немедленного сокращения выбросов, - ООН

Изменения климата, происходящее на Земле, являются беспрецедентными для тысяч и сотен тысяч лет.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что они происходят во всех регионах Земли. Многие из этих изменений являются беспрецедентными для тысяч или даже сотен тысяч лет, а некоторые - например, повышение уровня моря, - необратимы для многих будущих поколений.

Отчет был опубликован в понедельник, говорится на сайте Всемирной метеорологической организации.

Единственный способ ограничить изменение климата - немедленно на глобальном уровне сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Если этого не сделать, то остановить глобальное потепление не удастся не только на уровне 1,5°C (свыше температуры доиндустриального периода 1850-1900 гг.), Но и на уровне 2°C. Климатологи считают, что мир перейдет порог в 1,5°C уже в течение следующих 20 лет.

Это означает, что волны жары будут чаще, лето - длиннее, а зима - короче. При 2°C экстремальная жара начнет угрожать сельскому хозяйству и здоровью людей.

Повышение температуры, кроме того, будет сопровождаться изменением уровня влажности и сухости, ветров, количества снега и льда, линии побережья морей и океанов.

Например, в высоких широтах количество осадков, вероятно, увеличится, а на значительной части субтропиков - уменьшится.

Прибрежным районам в течение всего 21-го столетия грозить затопление и эрозия. Экстремальные подтопления, которые ранее происходили раз в 100 лет, к концу века могут стать ежегодными.

Дальнейшее потепление усилит таяние вечной мерзлоты, ледников и ледяных покровов. Снег зимой станет редкостью.

Напомним, что в рекордно жаркий 2016 года средняя температура была на 1,1°C выше значения доиндустриального периода.