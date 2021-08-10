РФ начинает масштабные военные учения на оккупированных территориях

Учения пройдут на 20 полигонах с 9 августа по 15 сентября.

РФ начинает масштабные военные учения на оккупированных территориях
Фото: минобороны.рф

РоSSийская армия начинает масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу роSSийского Южного военного округа.

"Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, во временно оккупированном Крыму и на роSSийских военных базах в Армении, временно оккупированных Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ПВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Кроме того, будут привлечены силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и тому подобное.

Уточняется, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ПВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

Напомним, на днях в Черном море состоялись многонациональные противоминные учения "Дайв-2021" с участием украинских военных водолазов.

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