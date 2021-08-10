Президент Владимир Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный и представил вновь назначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заслушал доклад командующего Военно-Морских Сил ВСУ о ситуации в зоне ответственности. Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных Сил - генерал-майора Николая Олещука, командующего десантно-штурмовых войск - полковника Максима Миргородского", - сказал он.

Фото: Офис президента

Зеленский отметил, что полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он - первый участник войны на востоке Украины, стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования «Юг» - генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования «Восток» - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования «Запад» - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - добавил президент.

Фото: Офис президента

В частности, Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Фото: Офис президента

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

"Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", - резюмировал президент.

Отметим, что в июле прошлого года украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на остров Змеиный.

В 2016 году Украина провела учения по защите острова Змеиный.

Фото: Офис президента

Напомним, 5 августа министр обороны Андрей Таран сообщил, что Высшая аттестационная комиссия рекомендовала ряд ключевых назначений на должности, комплектуемые лицами высшего офицерского состава.

4 августа юрист, бывший кандидат в депутаты Киевского горсовета Анна Маляр стала заместительницей министра обороны. Она возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики.