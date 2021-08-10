Зеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками

Им стал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Максим Миргородский.

Максим Миргородский
Фото: www.mil.gov.ua
Максим Миргородский

Новым командующим Десантно-штурмовых войск (ДШВ) назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Максим Миргородский.

Соответствующий Указ №346/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает "Милитарный портал", Максим Миргородский (позывной "Майк") во время войны на востоке Украины принимал участие в боях за Славянск, обороне Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево. 25 апреля 2015 года Миргородский был награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени, став таким образом первым из участников АТО полным рыцарем этого ордена. Во время войны продолжил учебу, в июне 2017 года окончил Национальный университет обороны Украины, получил диплом магистра.

Напомним, предыдущего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка Зеленский уволил своим указом 28 июля.

В тот же день президент сменил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и и Командующего объединенных сил - вместо Сергея Корнейчука и Владимира Кравченко новыми руководителями стали соответственно Сергей Шаптала и Александр Павлюк.

Должность командующего десантно-штурмовыми войсками все это время оставалась вакантной.

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