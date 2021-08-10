За время независимости родилось более 13,5 млн украинцев, - Минюст

С 24 августа 1991 года в Украине родилось более 13 млн 649 тыс. человек.

В Украине с 24 августа 1991 года на свет появились 13 млн 649 тыс. граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

"Более 13 млн 649 тыс. - именно столько маленьких граждан Украины появилось на свет за эти годы независимости нашего государства. Именно столько рождений детей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния за последние 30 лет", - говорится в сообщении.

В Минюсте также сообщили, что накануне 30-й годовщины Независимости Украины в ведомстве начинают флешмоб "Юстиция. 30 лет Независимости".

"Будем ежедневно рассказывать вам интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, всеукраинскую перепись населения перенесли на 2023 год.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине состоялся в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. К этому украинцев "переписывали" еще в составе СССР , 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн человек.

Всеукраинскую перепись населения планировали на 2011 год. Впоследствии ее перенесли сначала на 2012-й, потом на 2013-й, потом на 2014-й, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.

В 2019 году в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения, для которой за основу должны были принять данные мобильных операторов. Перепись населения в оккупированном Крыму и Донбассе в правительстве планировали провести с помощью спутников. Директор Института демографии Элла Либанова раскритиковала эту идею. Она отметила, что электронную перепись может не признать международное сообщество.