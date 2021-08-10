МОЗ будет просить Кабмин продлить карантин еще на 2 месяца

Сейчас адаптивный карантин действует до конца августа.

МОЗ будет просить Кабмин продлить карантин еще на 2 месяца
Фото: news.dtkt.ua

Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету Министров продолжить карантин на территории Украины еще на два месяца - до конца октября текущего года. На данный момент адаптивный карантин действует до конца августа.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает “Укринформ”.

"Мы начали подготовку к новому учебному году совместно с МОН, готовимся, что будет с образовательным процессом, когда будут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом Министров", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с теми карантинными правилами для всех общественных заведений. В случае, если та или иная область будет переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться, но только в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении.

Напомним, с 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, были изменены связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в АфганистанеТалибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Блок рекламы


Похожие новости
Украина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОПУкраина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОП
Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине, взяли под стражуМужчину, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине, взяли под стражу
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Крымскотатарского активиста в Судаке приговорили к 8 месяцам ограничения свободыКрымскотатарского активиста в Судаке приговорили к 8 месяцам ограничения свободы
Объявили подозрение ветерану, который угрожал взорвать гранату в КабминеОбъявили подозрение ветерану, который угрожал взорвать гранату в Кабмине
ГФС заявила, что налоговики месяцами игнорировали запросы в уголовном производствеГФС заявила, что налоговики месяцами игнорировали запросы в уголовном производстве
Кабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУКабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУ
СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра инфраструктурыСНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра инфраструктуры
Кабмин одобрил законопроект о переходном периодеКабмин одобрил законопроект о переходном периоде
ВАКС будет рассматривать избрание меры пресечения Чаусу в закрытом режиме (обновлено)ВАКС будет рассматривать избрание меры пресечения Чаусу в закрытом режиме (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости