МОЗ будет просить Кабмин продлить карантин еще на 2 месяца

Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету Министров продолжить карантин на территории Украины еще на два месяца - до конца октября текущего года. На данный момент адаптивный карантин действует до конца августа.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает “Укринформ”.

"Мы начали подготовку к новому учебному году совместно с МОН, готовимся, что будет с образовательным процессом, когда будут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом Министров", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с теми карантинными правилами для всех общественных заведений. В случае, если та или иная область будет переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться, но только в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении.

Напомним, с 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, были изменены связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.