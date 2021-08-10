Польша задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью

Наибольшую группу, в состав которой входили 85 человек, задержали в субботу, 7 августа.

С пятницы, 6 августа, польские пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Польшу через границу с Беларусью. Иностранцы, вероятно, являются гражданами Ирака и Афганистана.

Об этом сообщает пограничная служба Польши .

Наибольшую группу, в состав которой входили 85 человек, задержали в субботу, 7 августа.

Всем иностранцам проводят тестирование на Covid-19, выясняют их персональные данные, страну происхождения и возраст. После подтверждения личности по решению суда их помещают в центры для иностранцев, которые находятся под охраной.

Напомним, что за последние месяцы Польша и Литва столкнулись с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли уже более четырех тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорила, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы в ответ на санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В начале июня Литва начала строить ограду из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Александра Лукашенко.