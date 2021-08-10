Украина готова обороняться в случае полномасштабного вторжения, - Главнокомандующий ВСУ

Сегодня состоялась командно-штабная тренировка с командованием объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных Сил Украины.

Украина готова к отражению атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный.

Такое заявление прозвучало в контексте командно-штабных тренировок, которые состоялись сегодня. Маневры были проведены одновременно на пяти общевойсковых полигонах с участием подразделений всех видов и отдельных родов войск ВС Украины.

Участники учений отработали вопросы управления воинскими частями и подразделениями в ходе наступательной операции группировки войск в урбанизированной местности. В ходе обучения средства противовоздушной обороны тренировались отражать воздушное нападение противника, а экипажи армейской авиации осуществляли авиационную поддержку наземных сил и обеспечивали высадку тактического десанта комбинированным способом.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов, - приводит слова Залужного Управления связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.