РоSSийские оккупанты открывали огонь возле Южного

С начала суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

С начала суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Южное противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь.

Кроме того, пиротехники ГСЧС разминировали более 22 гектаров территории и передали на уничтожение 70 взрывоопасных предметов.Напомним, президент Владимир Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.