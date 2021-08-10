РоSSийские оккупанты открывали огонь возле Южного

С начала суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

РоSSийские оккупанты открывали огонь возле Южного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Южное противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь.

Кроме того, пиротехники ГСЧС разминировали более 22 гектаров территории и передали на уничтожение 70 взрывоопасных предметов.Напомним, президент Владимир Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в АфганистанеТалибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские силовики сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму
Оккупанты стреляли сегодня из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметовОккупанты стреляли сегодня из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
За сутки оккупанты пять раз открывали огоньЗа сутки оккупанты пять раз открывали огонь
Оккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи ГалициновкиОккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Галициновки
РоSSийские наемники 10 раз нарушили режим тишины на ДонбассеРоSSийские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе
РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, есть раненыйРоSSийские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, есть раненый
Оккупанты на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметовОккупанты на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов
РоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедииРоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедии
Последние новости
Подгружаем последние новости