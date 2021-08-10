Лукашенко посоветовал Зеленскому пойти на прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР"

Александр Лукашенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на прямые переговоры с роSSийскими боевиками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Во время пресс-конференции в Минске Лукашенко сказал, что в данном случае цель оправдывает средства.

"Ради жизни людей, ради территории, я бы с идиотами разговаривал", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что представители оккупационных администраций присутствовали при подписании Минского протокола в 2015 году, а Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола было подписано в том числе и ими.

"Путин к подписанию итогового документа позвал представителей "ЛНР/ДНР", служба безопасности моя привезла. И Порошенко знал, что они присутствуют. Путин сказал, что я готов подписать, но я этого не сделаю, пока представители не подтвердят, и Порошенко согласился. Сделали перерыв, и Порошенко с Меркель пошли сало есть, кофе пить. Этот за ними бегал, Олланд или как там его - там муттер Меркель все решала, Порошенко так, вид делал. Порошенко их видел, с ними здоровался", - сказал Лукашенко.

По его словам, после этого Порошенко "кинул" Путина, отказавшись проводить местные выборы на Донбассе.

"Петр сказал: при таких условиях, пока мы на границу не выйдем... Так вопрос не стоял в Минске. Договорились, определились, а затем вы бросили Путина. И что, вы хотите обвинить Путина?" - сказал Лукашенко

Он заявил, что президент Владимир Зеленский пришел к власти на фоне обещаний принести мир в Украину и должен выполнять их.

"Умри, но сделай. Сядь в вертолет, лети в Луганск. Это твоя территория, веди себя, как высокомерный король. Можешь не сам, можешь подковёрно. Ползти надо туда, искать людей. И если бы Володя Зеленский туда прилетел - и в Украине б аплодировали, и на Донбассе, и в Луганске", - сказал Лукашенко.

Он считает, что Украине не позволяют это сделать и не позволят.

Напомним, в апреле Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР".

С тех пор планы по встрече Зеленского и Путина застопорились.