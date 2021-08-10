В колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников

Известна фамилия еще одного убитого, о третьем ничего не известно.

В колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников
Фото: Обозреватель

В колонии на территории так называемой "ДНР" убили трех осужденных граждан Украины. Один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня.

Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины, а о третьем - ничего неизвестно.

Об этом сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Гайде Ризаева, передает Укринформ.

"Так, согласно достоверной информации, в одной из колоний так называемой ДНР 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснения личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сказала Ризаева.

Она уточнила, что все это происходило в Кировской исправительной колонии №33.

"Известна фамилия еще одного убитого - это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался... но, информацию о нем тщательно скрывают... ", - рассказала Ризаева.

Она отметила, что хотя убийства граждан Украины, отбывающих наказание, вооруженными формированиями "ЛДНР" являются противозаконными, сегодня нет возможности ни контролировать, ни своевременно реагировать на события, которые происходят на оккупированной территории.

Евгений Сотников - участник летних Олимпийских игр в Пекине, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира, был осужден на 15 лет за убийство молодого парня в Запорожье. Спортсмену было 40 лет.

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