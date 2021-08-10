У экс-директора львовского Музея книги арестовали квартиру из-за потери старинных книг почти на 6 млн грн

Ущерб оценивают в 5,82 млн грн.

У экс-директора львовского Музея книги арестовали квартиру из-за потери старинных книг почти на 6 млн грн
Фото: Wikipedia

Шевченковский райсуд Львова наложил арест на квартиру, которая принадлежит бывшей заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б. Возницкого. Ее подозревают в том, что она допустила нарушение должностных обязанностей, что привело к потере музейных предметов.

Об этом сообщили "Наші Гроші. Львів" со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Речь идет об утраченных книгах, из-за чего ущерб Львовской национальной галереи искусств им. Б. Возницкого оценивается в 5,82 млн грн.

Полиция расследует дело еще с 2017 года. Тогда новый директор галереи Тарас Возняк заявил о рекордной краже книг из музея - более 400 музейных предметов, часть из которых была подменена.

"Украдена каждая четвертая старинная книга. Меня часто спрашивают, как так могло произойти, как можно было украсть микроавтобус или два фолианта? Убежден - это длилось годами. И это был не спонтанный процесс, а хорошо налаженное и целенаправленное похищение", - говорил Тарас Возняк .

О подозрении со ч.2 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) действующей тогда заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги сообщили 29 июля этого года.

Известно также, что в рамках досудебного расследования представитель музея подал гражданский иск против подозреваемой на более чем 5,8 млн грн. Арест на квартиру наложили ввиду этого иска, "с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершения уголовного преступления".

На данный момент информации об избрании меры пресечения подозреваемой в Едином государственном реестре судебных решений нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в АфганистанеТалибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Блок рекламы


Похожие новости
Умер художник и глава Одесского художественного музея Александр РойтбурдУмер художник и глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
В Венгрии усложнили продажу детских книг на тему ЛГБТВ Венгрии усложнили продажу детских книг на тему ЛГБТ
В Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском советеВ Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском совете
В Румынии из-за роSSийского самолета подняли по тревоге британские истребителиВ Румынии из-за роSSийского самолета подняли по тревоге британские истребители
Судью Верховного Суда лишили доплат из-за затягивания рассмотрения дела ГонгадзеСудью Верховного Суда лишили доплат из-за затягивания рассмотрения дела Гонгадзе
Украина предоставит гуманитарную помощь Литве из-за увеличения количества нелегальных мигрантов
Великобритания и Иран взаимно вызвали послов из-за атаки на нефтяной танкерВеликобритания и Иран взаимно вызвали послов из-за атаки на нефтяной танкер
Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне мисто" из-за выступления "языческой" группы BatushkaМэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне мисто" из-за выступления "языческой" группы Batushka
Суд почти в девять раз уменьшил залог главе "Кузницы на Рыбальском"Суд почти в девять раз уменьшил залог главе "Кузницы на Рыбальском"
Украинец получил почти 3,5 года тюрьмы в РоSSии по обвинению в попытке контрабанды частей ЗРКУкраинец получил почти 3,5 года тюрьмы в РоSSии по обвинению в попытке контрабанды частей ЗРК
Последние новости
Подгружаем последние новости