У экс-директора львовского Музея книги арестовали квартиру из-за потери старинных книг почти на 6 млн грн

Шевченковский райсуд Львова наложил арест на квартиру, которая принадлежит бывшей заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б. Возницкого. Ее подозревают в том, что она допустила нарушение должностных обязанностей, что привело к потере музейных предметов.

Об этом сообщили "Наші Гроші. Львів" со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Речь идет об утраченных книгах, из-за чего ущерб Львовской национальной галереи искусств им. Б. Возницкого оценивается в 5,82 млн грн.

Полиция расследует дело еще с 2017 года. Тогда новый директор галереи Тарас Возняк заявил о рекордной краже книг из музея - более 400 музейных предметов, часть из которых была подменена.

"Украдена каждая четвертая старинная книга. Меня часто спрашивают, как так могло произойти, как можно было украсть микроавтобус или два фолианта? Убежден - это длилось годами. И это был не спонтанный процесс, а хорошо налаженное и целенаправленное похищение", - говорил Тарас Возняк .

О подозрении со ч.2 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) действующей тогда заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги сообщили 29 июля этого года.

Известно также, что в рамках досудебного расследования представитель музея подал гражданский иск против подозреваемой на более чем 5,8 млн грн. Арест на квартиру наложили ввиду этого иска, "с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершения уголовного преступления".

На данный момент информации об избрании меры пресечения подозреваемой в Едином государственном реестре судебных решений нет.