40 обысков, 75 допросов: в ГФС сообщили подробности расследования дел о коррупции в коммунальных предприятиях Киева

ГФС считает, что преступления совершались "с участием или при молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации".

40 обысков, 75 допросов: в ГФС сообщили подробности расследования дел о коррупции в коммунальных предприятиях Киева
Фото: mignews.com.ua

Под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой 6 августа в ОГП состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия криминальным коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям. В совещании принял участие начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины Игорь Пахолок, сообщает пресс-служба ГФС.

Государственная фискальная служба Украины вносит немалый вклад в антикоррупционное направление правоохранительной деятельности. Обычно ГФС осуществляет досудебные расследования в производствах по фактам уклонения от уплаты налогов или, например, подделки документов при регистрации «фиктивных предприятий». "Однако без совершения коррупционных преступлений должностными лицами местных органов власти, заказчиками работ и услуг, преступные схемы не работали бы".

В текущем году ГФС разоблачен целый пласт злоупотреблений, совершаемых должностными лицами местной власти, которыми наносятся многомиллионные убытки местным общинам и государственному бюджету. Такие кейсы есть по многим регионам, наиболее значительные из них обнаружены в Днепропетровской, Черкасской областях и городе Киеве.

Наиболее резонансные - это уголовные производства, расследуемые налоговой милицией по факту совершения ряда преступлений экономической направленности, в т.ч. коррупционные, к совершению которых причастны служащие коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации.

Сейчас расследуются 9 таких уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (статья 364), хищения коммунального имущества и средств (статья 191 УК Украины), подделки документов при регистрации юридических лиц (статья 205-1) , злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права (статья 364-1 УК Украины). К их совершению причастны коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, которым выделялись средства из местного бюджета для оказания услуг, проведения работ и закупок в интересах общины Киева.

Совершение таких правонарушений без участия заказчиков работ, контролеров качества их выполнения, невозможно, поэтому основной версией следствия является совершение преступлений с участием или при молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации, заявили в ГФС.

Сегодня их деятельность основательно документируется. Осуществлено более 40 обысков, допрошены 75 должностных лиц и служащих коммунальных и подрядных коммерческих предприятий, осуществлено 30 осмотров налоговых адресов предприятий, проведено 8 судебных экспертиз, в том числе судебно-экономических, строительно-технических и других. О подозрении в настоящее время сообщено 4 лицам, в суд направлены 2 эпизода по фактам регистрации фиктивных предприятий, которые якобы принимали участие в выполнении работ по заказу КГГА.

Например, в одном из производств директору одного из киевских предприятий сообщено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Предприятие в течение 5 лет не платило за аренду земли и земельный налог, намеренно не заключая договор аренды земельных участков с КГГА. Причиненный ущерб государственному бюджету составляет 34 миллиона гривен и местному бюджету - 22,4 миллионов гривен. Исследуется степень вины должностных лиц Департамента земельных ресурсов при КГС (КГГА) и других должностных лиц Киевского городского совета и КГГА. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на помещение общества наложен арест. Кроме уже задокументированных убытков, во время следствия дополнительно выявлены вероятные нарушения в сфере уплаты арендной платы за землю на сумму около 100 миллионов гривен.

В другом производстве исследуется противоправная деятельность служащих КП «Киевпастранс» при осуществлении в прошлом году реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе г. Киева стоимостью более 82 млн гривен. Через подрядные фиктивные предприятия документально оформлено выполнение работ в полном объеме, тогда как фактически они были выполнены лишь частично собственными силами за наличные. Задокументирована фиктивность нескольких подрядных организаций, некоторые компании не находятся по адресу регистрации. По результатам судебной строительно-технической экспертизы установлено завышение стоимости выполнения работ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в АфганистанеТалибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ заявило о завершении расследования по Чаусу
В Нацполиции и СБУ создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией РФ, - ВенедиктоваВ Нацполиции и СБУ создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией РФ, - Венедиктова
Полиция Киева и СБУ разоблачили схему "оздоровления" боевиков и военных РоSSииПолиция Киева и СБУ разоблачили схему "оздоровления" боевиков и военных РоSSии
Власти готовят отставку главы полиции Киева Крищенко, основная причина - отношения с КличкоВласти готовят отставку главы полиции Киева Крищенко, основная причина - отношения с Кличко
Главе Харьковского облсовета сообщили о подозрении в получении взятки 1 млн грнГлаве Харьковского облсовета сообщили о подозрении в получении взятки 1 млн грн
"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей быстрого и беспристрастного расследования смерти Шишова"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей быстрого и беспристрастного расследования смерти Шишова
Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура КиеваРасследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева
Боевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках украинских военныхБоевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках украинских военных
В МИДе удивлены заявлением Молдовы о завершении расследования по ЧаусуВ МИДе удивлены заявлением Молдовы о завершении расследования по Чаусу
Генпрокурор Молдовы заявил о завершении расследования дела экс-судьи Чауса и причастности госорганов УкраиныГенпрокурор Молдовы заявил о завершении расследования дела экс-судьи Чауса и причастности госорганов Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости