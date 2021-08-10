40 обысков, 75 допросов: в ГФС сообщили подробности расследования дел о коррупции в коммунальных предприятиях Киева

ГФС считает, что преступления совершались "с участием или при молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации".

Под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой 6 августа в ОГП состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия криминальным коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям. В совещании принял участие начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины Игорь Пахолок, сообщает пресс-служба ГФС.

Государственная фискальная служба Украины вносит немалый вклад в антикоррупционное направление правоохранительной деятельности. Обычно ГФС осуществляет досудебные расследования в производствах по фактам уклонения от уплаты налогов или, например, подделки документов при регистрации «фиктивных предприятий». "Однако без совершения коррупционных преступлений должностными лицами местных органов власти, заказчиками работ и услуг, преступные схемы не работали бы".

В текущем году ГФС разоблачен целый пласт злоупотреблений, совершаемых должностными лицами местной власти, которыми наносятся многомиллионные убытки местным общинам и государственному бюджету. Такие кейсы есть по многим регионам, наиболее значительные из них обнаружены в Днепропетровской, Черкасской областях и городе Киеве .

Наиболее резонансные - это уголовные производства, расследуемые налоговой милицией по факту совершения ряда преступлений экономической направленности, в т.ч. коррупционные, к совершению которых причастны служащие коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации.

Сейчас расследуются 9 таких уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (статья 364), хищения коммунального имущества и средств (статья 191 УК Украины), подделки документов при регистрации юридических лиц (статья 205-1) , злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права (статья 364-1 УК Украины). К их совершению причастны коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, которым выделялись средства из местного бюджета для оказания услуг, проведения работ и закупок в интересах общины Киева .

Совершение таких правонарушений без участия заказчиков работ, контролеров качества их выполнения, невозможно, поэтому основной версией следствия является совершение преступлений с участием или при молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации, заявили в ГФС.

Сегодня их деятельность основательно документируется. Осуществлено более 40 обысков, допрошены 75 должностных лиц и служащих коммунальных и подрядных коммерческих предприятий, осуществлено 30 осмотров налоговых адресов предприятий, проведено 8 судебных экспертиз, в том числе судебно-экономических, строительно-технических и других. О подозрении в настоящее время сообщено 4 лицам, в суд направлены 2 эпизода по фактам регистрации фиктивных предприятий, которые якобы принимали участие в выполнении работ по заказу КГГА.

Например, в одном из производств директору одного из киевских предприятий сообщено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Предприятие в течение 5 лет не платило за аренду земли и земельный налог, намеренно не заключая договор аренды земельных участков с КГГА. Причиненный ущерб государственному бюджету составляет 34 миллиона гривен и местному бюджету - 22,4 миллионов гривен. Исследуется степень вины должностных лиц Департамента земельных ресурсов при КГС (КГГА) и других должностных лиц Киевского городского совета и КГГА. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на помещение общества наложен арест. Кроме уже задокументированных убытков, во время следствия дополнительно выявлены вероятные нарушения в сфере уплаты арендной платы за землю на сумму около 100 миллионов гривен.