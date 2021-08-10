Сытник: конкурс на должность главы САП "на паузе"

"Можно заметить, что определенные попытки давления, влияния на этот конкурс есть".

Сытник: конкурс на должность главы САП "на паузе"
Артем Сытник
Фото: yes-ukraine.org

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обеспокоен ситуацией вокруг конкурса на должность главного антикоррупционного прокурора.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"О конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К сожалению, кто наблюдает за ходом этого конкурса, может заметить, что определенные попытки давления, влияния на этот конкурс есть", - сказал он.

Он считает тот факт, что этот конкурс продолжается больше года, недопустимым для того, чтобы сохранить и обеспечить независимость такого антикоррупционного органа как САП.

Все это время основную часть полномочий руководителя антикоррупционной прокуратуры осуществляет генпрокурор.

"А именно одной из основных гарантий САП является независимость именно от генпрокурора и его указаний по тем делам, которые расследуются антикоррупционным бюро. Поэтому видим, что конкурс вызывает очень много вопросов, и вообще находится на паузе. Есть два работника, которые прошли те этапы, которые были, и сейчас почему-то конкурс на паузе, и это также вызывает определенное беспокойство", - заявил Сытник.

Напомним, что 20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Председатель конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что последний этап отбора должен закончиться до конца лета.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

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