Сытник: конкурс на должность главы САП "на паузе"

"Можно заметить, что определенные попытки давления, влияния на этот конкурс есть".

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обеспокоен ситуацией вокруг конкурса на должность главного антикоррупционного прокурора.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"О конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К сожалению, кто наблюдает за ходом этого конкурса, может заметить, что определенные попытки давления, влияния на этот конкурс есть", - сказал он.

Он считает тот факт, что этот конкурс продолжается больше года, недопустимым для того, чтобы сохранить и обеспечить независимость такого антикоррупционного органа как САП.

Все это время основную часть полномочий руководителя антикоррупционной прокуратуры осуществляет генпрокурор.

"А именно одной из основных гарантий САП является независимость именно от генпрокурора и его указаний по тем делам, которые расследуются антикоррупционным бюро. Поэтому видим, что конкурс вызывает очень много вопросов, и вообще находится на паузе. Есть два работника, которые прошли те этапы, которые были, и сейчас почему-то конкурс на паузе, и это также вызывает определенное беспокойство", - заявил Сытник.

Напомним, что 20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Председатель конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что последний этап отбора должен закончиться до конца лета.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.