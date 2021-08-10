Лукашенко отверг причастность к смерти директора Белорусского дома Шишова

Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не причастна к смерти директора общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева .

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"Кто он такой для меня и Беларуси в целом? Ладно, я президент и мог его не знать, но я уверен, что в этом зале три-четыре человека только его и знают. Он для нас был никто! Какой безумец в Беларуси пойдет его и повесит? Для чего? Ну, повесили одного - завтра будет другой. Всех ведь не перевешаем", - сказал Лукашенко.

"Этот Шишов находился где? В Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины. Он повесился или его повесили на вашей территории. Занимайтесь, пожалуйста, и дайте ответ: кто повесил гражданина Беларуси. Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку, - так нет, начали кивать на Беларусь . Даже американцы раскритиковали Украину за такой подход. А если вы нас обвинили - факты на стол. Почему вы мне упрекаете? Убийцу нашли! У нас хватает, кроме Шишова, с кем разбираться, но мы пока ни на кого пальцем не показали", - сказал Лукашенко.

Напомним, утром 2 августа в Киеве исчез один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине", ее директор, гражданин Беларуси, выходец из Гомеля Виталий Шишов. Утром 3 августа его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.

В организации убеждены, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов - один из основателей Белорусского дома в Украине. Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния власти в Беларуси.

Национальная полиция рассматривает две версии смерти белорусского активиста Виталия Шишова - самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.