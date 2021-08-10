Военные летчики из США прибыли в Винницу для совместных учений

Два военно-транспортных самолета МС-130 будут находиться в Украине почти месяц.

Фото: facebook.com/borzov.s.s

В Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами прибыли военные летчики Воздушных сил армии США.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Сегодня в аэропорту "Гавришовка" украинские военные авиаторы принимают американских коллег. Вместе с нашими спецназовцами они будут отрабатывать учебные полеты, операции десантирования и экстренной медицинской помощи. Американским партнерам есть что показать, и есть чему у них поучиться", - написал Борзов в фейсбуке.

По словам главы ОГА, американские военные авиаторы прибыли в Винницу, где находится Командование Воздушных сил ВСУ, с места дислокации авиабригад США в Великобритании на базе "Мидлфорс".

Два военно-транспортных самолета МС-130 авиационных отрядов 352-го военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил Армии США будут находиться в Украине почти месяц.

Фото: facebook.com/borzov.s.s

Фото: facebook.com/borzov.s.s

Пребывание американских военных на территории нашей страны проходит в рамках расширенной программы сотрудничества НАТО и реализации "Концепции развития Воздушных Сил на период до 2025 года".

Как сообщалось, в торжествах в День Независимости 24 августа примут участие более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременное участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и почти 15 стран-партнеров.

Завершится парад войск пролетом боевых самолетов с пуском сигнальных ракет и дымами цвета Государственного Флага Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в АфганистанеТалибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Блок рекламы


Похожие новости
В Черном море началась активная фаза противоминных учений "Дайв-2021"В Черном море началась активная фаза противоминных учений "Дайв-2021"
Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита ЗеленскогоКулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского
На Николаевщине завершились украинско-британские военные ученияНа Николаевщине завершились украинско-британские военные учения
Во время военных учений на Николаевщине снаряд отклонился от курса и взорвался возле селаВо время военных учений на Николаевщине снаряд отклонился от курса и взорвался возле села
В Украине стартовали международные военные учения "Три меча"В Украине стартовали международные военные учения "Три меча"
Американские корабли вышли из Черного моря после учений Sea BreezeАмериканские корабли вышли из Черного моря после учений Sea Breeze
Пограничники рассказали, как роSSияне мешали им во время учений "Cи Бриз"Пограничники рассказали, как роSSияне мешали им во время учений "Cи Бриз"
Посольства США и военные базы в Сирии и Ираке атаковали ракетами и беспилотникамиПосольства США и военные базы в Сирии и Ираке атаковали ракетами и беспилотниками
Международные военные учения "Три меча" впервые пройдут в УкраинеМеждународные военные учения "Три меча" впервые пройдут в Украине
Украинские военные провели танковые маневры в зоне ООС на ДонбассеУкраинские военные провели танковые маневры в зоне ООС на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости