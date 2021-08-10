Военные летчики из США прибыли в Винницу для совместных учений

Два военно-транспортных самолета МС-130 будут находиться в Украине почти месяц.

Фото: facebook.com/borzov.s.s

В Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами прибыли военные летчики Воздушных сил армии США .

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Сегодня в аэропорту "Гавришовка" украинские военные авиаторы принимают американских коллег. Вместе с нашими спецназовцами они будут отрабатывать учебные полеты, операции десантирования и экстренной медицинской помощи. Американским партнерам есть что показать, и есть чему у них поучиться", - написал Борзов в фейсбуке.

По словам главы ОГА, американские военные авиаторы прибыли в Винницу, где находится Командование Воздушных сил ВСУ, с места дислокации авиабригад США в Великобритании на базе "Мидлфорс".

Два военно-транспортных самолета МС-130 авиационных отрядов 352-го военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил Армии США будут находиться в Украине почти месяц.

Фото: facebook.com/borzov.s.s

Фото: facebook.com/borzov.s.s

Пребывание американских военных на территории нашей страны проходит в рамках расширенной программы сотрудничества НАТО и реализации "Концепции развития Воздушных Сил на период до 2025 года".

Как сообщалось, в торжествах в День Независимости 24 августа примут участие более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременное участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и почти 15 стран-партнеров.

Завершится парад войск пролетом боевых самолетов с пуском сигнальных ракет и дымами цвета Государственного Флага Украины.