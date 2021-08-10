Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба

Участие в Саммите Крымской платформы подтвердила еще одна европейская страна. Таким образом количество участников саммита выросло до 34.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще одна европейская страна только что подтвердила участие в Саммите Крымской платформы. Количество участников возросло до 34. Поддержка платформы продолжает расти, а мы продолжаем работать над привлечением новых стран", - написал Кулеба в Twitter .

Министр не уточнил, о какой именно из стран идет речь.

??Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь в Саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка Платформи продовжує зростати, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 9, 2021

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

Президент Владимир Зеленский предложил ЕС приобщиться к Крымской платформе новыми санкциями.