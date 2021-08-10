Геращенко: Лукашенко никогда не участвовал в минских переговорах

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность», уполномоченная Президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях в 2014-2019 годах Ирина Геращенко считает странной версию воспоминаний о минских переговора со стороны Александра Лукашенко, потому что участия в переговорах он никогда не принимал, не присутствовал ни на одной встрече, открытой или закрытой. Об этом она написала в Facebook.

«Вес» слова Путина знает весь мир. А правда написана в мемуарах непосредственных участников тех драматических событий. Президент Франции Франсуа Олланд вспоминает, как Порошенко и Путин разговаривали на повышенных тонах, потом хозяин Кремля где-то ночью исчез, выяснилось, что он просто пошел немного поспать, чтобы еще больше истощить все делегации», - напомнила Геращенко.

«Когда текст далеких от идеальных минских соглашений было прочитан всеми участниками переговоров (в зале находились президенты Украины, Франции, РФ , канцлер Германии и их делегации), после изнурительной дискуссии о пункте о границах (Путин был категорически против, наши европейские коллеги уговаривали нас сосредоточиться на прекращении боевых действий и остановить убийства украинцев оккупационными войсками, а потом думать о границе), ВВП устроил очередную истерику, требуя, чтобы там поставили каракули граждане Захарченко и Плотницкий. Он кричал на своего придворного вассала Суркова, который в Кремле был одним из разработчиков адского плана растерзания Украины. И тот откуда притащил «двух из ларца», - пишет Ирина Геращенко.

«Конечно, показать подонков-боевиков и террористов на глаза президентов и канцлера - это было неслыханно. Поэтому их и близко не подпускали в зал переговоров, никто из лидеров государств их не видел и не здоровался. Загогулины отбросов, привлеченных РФ , представителей РФ , есть на документе. Они поставили свои подписи в присутствии непосредственных участников ТКГ - Хайди Тальявини, которая представляла председательствующего в ОБСЕ , посла РФ Зурабова и президента Л. Кучмы», - отмечает Ирина Геращенко.

«Но ни одной аббревиатуры о «ЛДНР» в минском документе нет! Несмотря на все требования Путина! Как и легитимизации отбросов. За 4 года работы минских групп мы никогда не видели этих персонажей. Собаке собачья смерть, это о них. Плотницкий исчез, Захарченко неудачно сходил в «Ветерок», и в Минске их подельники кричали нам о причастности украинских спецслужб к лифту Моторолы, ресторанного отравления Захарченко, неудачной прогулки Гиви. А мы радовались», - вспоминает народный депутат.

«Единственная, кто сепаратно виделась с Захарченко/Плотницким, была Надя Савченко, которую при Зеленском выпустили строить журналистскую карьеру на прокремлевские каналы», - отмечает сопредседатель фракции «Европейская Солидарность».

«Лукашенко стоило бы рассказать о своей роли в попытке легитимизации «ЛДНР», потому что это по указанию ФСБ и Кремля Беларусь начала признавать «паспорта» этих образований и пускать по ним в страну боевиков. А единственной правдой в его сегодняшнем бреде были слова о том, что «Украина кинула РФ », - пишет Геращенко.

«Мы тогда действительно переиграли Путина. Чтобы дать нашей армии такую важную передышку, чтобы нарастить мышцы и шаг за шагом освобождать украинскую землю», - резюмирует Ирина Геращенко.