МИД Украины призвал Минск освободить всех политзаключенных и прекратить преследование независимых СМИ

В МИД констатировали, что за год ситуация в Беларуси в области свободы слова ухудшилась.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Беларуси освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.

Соответствующее заявление обнародовал МИД Украины по случаю годовщины президентских выборов в Беларуси.

В МИД констатировали, что за год ситуация в Беларуси в области свободы слова ухудшилась.

"Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяет политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", - говорится в сообщении.

" МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека", - отмечается в заявлении.

В то же время Киев предостерег Москву от наступления на свободу и суверенитет Минска.

"Поглощение Беларуси Россией , которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку роSSийской агрессии, имеющий соответствующие международно-правовые последствия", - говорится в заявлении.

Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины в МИД назвали "выдумками, вводящие в заблуждение белорусское общество".

"Украина будет оставаться и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине", - говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что Украина солидарна с белорусским народом и "поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается".

Напомним, 9 августа 2020 года состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. По официальным данным, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Результаты не были признаны международным сообществом, в частности Украины.

Накануне пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Украина не вмешивается в политику Беларуси, но готова ответить на недружественные шаги.