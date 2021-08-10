Канада объявила о новых санкциях в отношении Беларуси

В частности, под новые санкции попали финансовые и страховые инструменты, финансирование долга, нефте- и калийные продукты.

Власти Канады приняли решение о введении дополнительных санкций в отношении основных секторов белорусской экономики.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства.

В частности, под новые санкции попали финансовые и страховые инструменты, финансирование долга, нефте- и калийные продукты.

Сообщается, что целью новых санкций является ограничение доступа Минска к международным финансам.

По словам министра иностранных дел Канады Марка Гарно, новые санкции направлены против продолжающихся, систематических нарушений прав человека в Беларуси.

"Принятые меры станут новой мерой давления на белорусское руководство и направят четкий сигнал белорусскому народу о том, что Канада продолжит находиться бок о бок с ним в его продолжающихся усилиях жить мирно и без страха преследования в открытом демократическом обществе", - отмечается в документе.