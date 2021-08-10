Канада объявила о новых санкциях в отношении Беларуси
В частности, под новые санкции попали финансовые и страховые инструменты, финансирование долга, нефте- и калийные продукты.
Власти Канады приняли решение о введении дополнительных санкций в отношении основных секторов белорусской экономики.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства.
В частности, под новые санкции попали финансовые и страховые инструменты, финансирование долга, нефте- и калийные продукты.
Сообщается, что целью новых санкций является ограничение доступа Минска к международным финансам.
По словам министра иностранных дел Канады Марка Гарно, новые санкции направлены против продолжающихся, систематических нарушений прав человека в Беларуси.
"Принятые меры станут новой мерой давления на белорусское руководство и направят четкий сигнал белорусскому народу о том, что Канада продолжит находиться бок о бок с ним в его продолжающихся усилиях жить мирно и без страха преследования в открытом демократическом обществе", - отмечается в документе.
Ранее сегодня новые санкции в отношении Беларуси ввели Соединенные Штаты. Согласно документу, новые санкции включают блокирование активов официальных лиц Беларуси. Ограничительные меры также коснутся энергетики, оборонного сектора и транспорта. Министерство финансов США также ввело санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси и Следственного комитета.