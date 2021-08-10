Украина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОП

"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко".

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Украина не вмешивается в политику Беларуси, но готова ответить на недружественные шаги.

Об этом он заявил на брифинге.

"Украина и все демократические государства сомневаются относительно юридического статуса самого Лукашенко. Кризис можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости ним пойти", - сказал он.

По его словам, президент Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом непосредственно, но в политические процессы внутри соседней страны не вмешивается.

"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко. А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ, как нашего государства, так и международного сообщества", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин еще в конце мая говорил, что дипломаты подготували пакет санкций против режима Лукашенко.

Позже, после того, как Лукашенко анонсировал авиарейсы из Беларуси в Крым, полеты в который запрещены украинским законодательством, МИД Украины пригрозил санкциями.

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