Украина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОП
"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко".
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Украина не вмешивается в политику Беларуси, но готова ответить на недружественные шаги.
Об этом он заявил на брифинге.
"Украина и все демократические государства сомневаются относительно юридического статуса самого Лукашенко. Кризис можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости ним пойти", - сказал он.
По его словам, президент Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом непосредственно, но в политические процессы внутри соседней страны не вмешивается.
"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко. А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ, как нашего государства, так и международного сообщества", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин еще в конце мая говорил, что дипломаты подготували пакет санкций против режима Лукашенко.
Позже, после того, как Лукашенко анонсировал авиарейсы из Беларуси в Крым, полеты в который запрещены украинским законодательством, МИД Украины пригрозил санкциями.
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