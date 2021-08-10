США вводят новые санкции против Беларуси

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал приказ о введении новых санкций против Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что действия Беларуси представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике. В частности, из-за вредной деятельности режима Александра Лукашенко и злоупотребления, направленные на подавление демократии.

Согласно документу, новые санкции включают блокирование активов официальных лиц Беларуси. Ограничительные меры также коснутся энергетики, оборонного сектора и транспорта.

"Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и нарушение режима и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок", - отметил президент США .

Министерство финансов США также приняло санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Напомним, сегодня, в годовщину протестов в Беларуси Британия также ввела санкции против режима Лукашенко.